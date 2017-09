30.09.2017 13:00 Uhr

Baden-Württemberg

Hiermit laden wir herzlich zu unserem 16. Michelsberger Treffen amin der Horst-Haug-Halle, Falltorstraße 14, 74193 Schwaigern, ein. Schwaigern liegt im Landkreis Heilbronn und sehr günstig an der B293 zwischen Heilbronn und Karlsruhe (Ausfahrt Schwaigern-Römerhof).Wie bereits 2015 findet auch dieses Treffen unter geänderten Rahmenbedingungen statt. Wir bitten um Beachtung, dass Einlass ab 13.00 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 14.00 Uhr sein wird. Der Eintritt wird wie immer direkt beim Eingang bezahlt. Essensbestellungen sind auch wieder möglich. Aufgrund des späteren Beginns bieten wir nur noch Abendessen an. Das Abendessen wird wieder in bewährter Form vom Partyservice Schaf ausgerichtet. Angeboten werden Schweineschnitzel mit Kartoffelsalat. Der Preis für ein Abendessen liegt bei zehn Euro pro Person und ist bis spätestens 15. September an Toni-Ernst Pieldner, IBAN DE87 6205 0000 0010 0251 61 bei der Kreissparkasse Heilbronn, zu überweisen. Anzugeben ist der vollständige Name sowie die Anzahl der gewünschten Abendessen. Den Überweisungsbeleg bitte mitbringen. Wir weisen darauf hin, dass das Mitbringen und der Verzehr von sonstigen warmen Speisen nicht gestattet sind. Für Kaffee ist gesorgt, der Kaufpreis ist direkt an die Bedienung zu zahlen. Kuchen bitte wie immer selbst mitbringen. Für gute Unterhaltung am Abend sorgen die „Michelsberger Musikanten“. Die 2015 gegründete Michelsberger Tanzgruppe wird uns auch diesmal mit einigen Tänzen erfreuen. Zuvor wird es wieder einen gemeinsamen Aufmarsch geben. Wir hoffen, dass möglichst viele Teilnehmer in Tracht kommen und mitmachen. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und auf ein gemütliches Miteinander.

Toni-Ernst Pieldner