Kreisgruppe Siegerland: 40-jähriges Jubiläum

23.09.2017 14:30 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Der Vorstand lädt zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Kreisgruppe Siegerland am Samstag, denab 14.30 Uhr in den Saal der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau ein. Programm: Festansprache/Grußworte; Kaffee und Kuchen; Tanzgruppe Wiehl-Bielstein; Bilder und Klänge aus der Heimat; Abendessen von der Gastronomie des Hauses; Tanz und Unterhaltung mit der Live-Band „Phönix“. Über Kuchenspenden würden wir uns freuen. Anmeldungen unter folgenden Rufnummern: Ortwin Greff: (02734) 479184; Michael Bolinth: (02734) 489329; Gerlinde Sonntag: (0271) 88553; Peter Kim: (02733) 891039. Eintrittspreis bei Voranmeldung bis 20. August: acht Euro, Tageskasse: zehn Euro.

Ortwin Greff