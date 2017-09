16.09.2017 14:00 Uhr

Bayern

Hiermit laden wir herzlich zu unserem 16. Reußdorfer Treffen amab 14.00 Uhr ein. Wir treffen uns wie in den letzten Jahren in der Turnhalle bei der Weißen Mühle in 97230 Estenfeld, Weiße Mühle 1. Der Eingang ist nicht wie sonst über den Innenhof zu erreichen, sondern an der Turnhalle – der Weg ist beschildert. Für Musik und leibliches Wohl ist gesorgt. Wir möchten in diesem Jahr wieder einmal ein Kuchenbüfett machen und würden uns über viele Kuchenspenden freuen. Auf ein zahlreiches und frohes Zusammenkommen freuen wir uns. Bei Rückfragen könnt ihr euch an Willi Tausch, Telefon: (0 93 65) 48 95, oder Michael Zakel jun., Telefon: (0 93 65) 49 19 wenden, erreichbar ab 18.00 Uhr.

Angelika Zakel