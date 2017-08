Donnersmarkter Treffen 2017

09.09.2017 14:00 Uhr

Bayern

Am Samstag, demfindet unser Donnersmarkter Heimattreffen im Bürgerhaus in Haar, Kirchplatz 1, statt. Beginn ist um 14.00 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Waedt in der evangelischen Jesuskirche, Waldluststraße 36, 85540 Haar. Ab 17.00 Uhr berichtet der Vorstand über seine Tätigkeit der letzten Jahre, gefolgt von Neuwahlen. Alle Donnersmarkter Landsleute und deren Freunde sind herzlich eingeladen. Über ein zahlreiches Kommen würden wir uns sehr freuen!

Der Vorstand