Abtsdorfer Treffen

30.09.2017 11:00 Uhr

Bayern

Liebe Landsleute aus Abtsdorf an der Kokel! Unser 14. Treffen, das dieses Jahr zum ersten Mal von der HOG organisiert wird, findet amin der Gaststätte Metzger, Radegundisstraße 14, in 86316 Friedberg-Wulfertshausen, statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro (ab 16 Jahre). Wir beginnen um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst, es predigt Pfarrer i.R. Gerhard Bader. Wir bitten alle, die eine Tracht besitzen, diese auch anzuziehen. Wir wollen eine kleine kulturelle Vorstellung bieten. Um Kuchenspenden wird gebeten. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.abtsdorf-hog.de . Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an vorstand[ät]abtsdorf-hog.de oder telefonisch bei Thomas Hihn unter: (01 51) 70 85 67 32 oder Ernst Stamp: (01 76) 30 96 08 54. Hinweis: Das Treffen ist eine geschlossene Gesellschaft und nur für Abtsdorfer und deren Freunde bestimmt.