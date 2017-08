Treffen der HOG Großlasseln

09.09.2017 11:00 Uhr

Bayern

Das 18. Großlassler Heimattreffen findet amim Onoldiasaal, Nürnberger Straße 32, 91522 Ansbach, statt. Wir beginnen um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst mit goldener Konfirmation und Abendmahl in der St.-Johannis-Kirche in Ansbach. Um 12.00 Uhr ist Einlass im Onoldiasaal (danach Mittagessen). Zum Kaffee ist eigener Kuchen erlaubt – es gibt ein Büfett (mitgebrachte Kuchen, Torten, Hanklich, Striezel, Kleingebäck etc.). Das Mitbringen von Getränken ist untersagt. Um 14.00 Uhr erfolgt die Begrüßung durch den Vorstand, Bericht des Kassenprüfers, Diskussionen über aktuelle Themen, Entlastung und Neuwahl des Vorstandes. Danach geselliger Teil mit der Musikgruppe „Trio Romanticas“. Es wäre schön, wenn viele Landsleute in der Großlassler Tracht erscheinen würden! Wer an der Mitarbeit im HOG-Vorstand interessiert ist, etwas einbringen und sich zur Wahl stellen möchte, den/die bitten wir, mit Christiane Schuster (Kontaktdaten unten) Verbindung aufzunehmen. Wer noch kein Heimatbuch besitzt, kann es beim Heimattreffen zum Preis von 35 Euro erwerben.Wir versandten ca. 450 Einladungen zum Treffen an alle Großlassler, von denen uns die Adressen bekannt waren. Leider kamen Einladungen zurück. Wer noch keine Einladung erhalten hat, kann Christiane Schuster seine Anschrift durchgeben: Telefon: (0 91 27) 9 56 96, E-Mail: schuster-rosstal[ät]gmx.de oder hog-grosslasseln[ät]gmx.de.

Christiane Schuster