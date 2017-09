Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg: Erntedankfest mit Mitgliederversammlung

01.10.2017 14:30 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Landsleute, auch in diesem Jahr möchten wir Sie und Ihre Freunde ganz herzlich einladen zum Erntedankfest mit Mitgliederversammlung amum 14.30 Uhr in den Gemeindesaal der Evangelischen Friedenskirche Mannheim, Traitteurstraße 48/Ecke Augartenstraße 62. Wir werden um 14.30 Uhr mit einem Festgottesdienst beginnen, den Dekan i.R. Hermann Schuller gestaltet. Der Auftritt unserer Tanzgruppe unter der bewährten Leitung von Susi Weber wird den Nachmittag zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen. Wir freuen uns schon jetzt auf ihre schönen Trachten und ihre Darbietung. Bei Kaffee und Kuchen besteht Gelegenheit für interessante Gespräche. Nach der Pause findet unsere Mitgliederversammlung statt.Vorläufige Tagesordnung: 1. Begrüßung und Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden; 2. Berichte der Referenten und Beisitzer; 3. Bericht der Rechnungsprüfer; 4. Diskussion über die vorgelegten Berichte; 5. Verschiedenes – Termine.Außerdem sind alle Landsleute herzlich eingeladen, den Auftritt unserer Tanzgruppe zu bewundern: am Freitag, dem 22. September, um 20.00 Uhr bei der Eröffnung des Basars im Evangelischen Gemeindehaus in Plankstadt, Schwetzinger Straße 3.Ende September wird der Terminkalender des zweiten Halbjahres verschickt.

Der Vorstand