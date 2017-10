Kreisgruppe Bad Homburg/Frankfurt: Frauenkreis trifft sich

26.10.2017 14:00 - 16:00 Uhr

Hessen

Der Frauensingkreis trifft sich nach der Sommerpause zu gemütlichen Nachmittagen im Gemeindehaus der Erlöserkirche in Bad Homburg (Unterkirche). Die Termine bis zum Jahresende stehen fest: 14. und 28. September,9. und 23. November, 7. und 21. Dezember, jeweils Donnerstag, von 14.00 bis 16.00 Uhr.Da uns die Räume in den Schulferien nicht zur Verfügung stehen, nutzen wir die Auszeit für andere gemeinsame Unternehmungen. In diesen Sommerferien machten wir eine Fahrt nach Oberstedten. Nach wie vor treffen wir uns immer wieder gerne auch beim Siebenbürger Stammtisch in der Gaststätte am Sandplacken im Taunus, der am ersten Samstag im Monat stattfindet.Zurzeit besteht der Frauensingkreis aus zwölf Mitgliedern. Sie kommen nicht nur aus Bad Homburg, sondern auch aus Friedrichsdorf und Oberursel. Wer Interesse am Singkreis hat, kann ohne Voranmeldung dazukommen. Wir freuen uns auf Sie.

Krista Borgetto