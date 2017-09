Gert-Fabritius-Ausstellung in Backnang

17.09.2017 - 15.10.2017

Baden-Württemberg

Holzschnitte und Zeichnungen des siebenbürgischen Malers und Grafikers Gert Fabritius präsentiert die Galerie im Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5, in Backnang vom 17. September bis 15. Oktober 2017. Die Vernissage findet am Sonntag, den 17. September, um 11.30 Uhr statt mit einer Einführung des Bildhauers Uli Olpp, Lehrer am Berufskolleg Grafik Design der Johannes-Gutenberg-Schule. Öffnungszeiten der Ausstellung: Dienstag bis Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 14.00 bis 19.00 Uhr; am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, von 14.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der 1940 in Bukarest geborene Künstler Gert Fabritius ist Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2012.

Ort: Galerie im Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5, Backnang

Schlagwörter: Ausstellung, Holzschnitte, Zeichnungen