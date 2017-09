Kreisgruppe Würzburg: Termine

03.10.2017 12:30 Uhr

Bayern

Tag der Heimat aller Landsmannschaften im Bund der Vertriebenen. Der Tag beginnt mit einem Empfang der Stadt Würzburg im Rathaus um 12.30 Uhr. Sie sind eingeladen, in Tracht daran teilzunehmen. Danach fährt ein Bus zum „Heiligkreuz-Saal“, Hartmannstraße 29, in Würzburg (Zellerau), wo die Veranstaltung um 14.30 Uhr unter dem Motto „60 Jahre Einsatz für Heimat, Menschenrechte und Verständigung“ beginnt. Kommen Sie zur gemeinsamen Veranstaltung der Landsmannschaften!11. November: Traubenball. Achtung, Terminverschiebung (ursprünglich für den 14. Oktober vorgesehen)! Bitte verfolgen Sie unsere Bekanntmachungen in dieser Zeitung.

Hans Werner Bell