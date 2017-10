Kreisgruppe Rastatt: Trachten- und Dirndlball

07.10.2017 19:30 Uhr

Baden-Württemberg

Zu unserem Trachten- und Dirndlball amladen wir alle Landsleute von nah und fern ein. Einlass in die Festhalle Rastatt-Ottersdorf ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Das Duo „Ernst und Michael“ sorgt für schwungvolle Tanzunterhaltung. Am Aufmarsch werden alle Trachten- und Dirndlträger/Innen aus dem Saal teilnehmen. Wie immer wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Herzlich willkommen also zu unserer ersten Veranstaltung nach der Sommerpause.

Der Vorstand