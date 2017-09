Internationales Symposium: „Museum im Spannungsfeld zwischen universeller und nationaler Ausrichtung“

05.10.2017 - 08.10.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Das Brukenthalmuseum und das Siebenbürgische Museum Gundelsheim veranstalten vom 5.-8. Oktober 2017 in Hermannstadt das gemeinsame Symposium, das vom Beispiel Hermannstadts ausgehend die Ausrichtung der europäischen Museen im Spannungsfeld zwischen nationalen und universellen Ideen betrachtet. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.



Tagungsprogramm



Donnerstag, 5. Oktober

19.00 Uhr: Empfang im Brukenthal Palais



Freitag, 6. Oktober

10.00 Uhr: Eröffnung, Generaldirektor Prof. univ. Dr. Sabin Adrian Luca (Brukenthalmuseum Hermannstadt)

10.30 Uhr: Dr. Irmgard Sedler (Vorstandsvorsitzende Siebenbürgisches Museum Gundelsheim; Direktorin der Städtischen Museen Kornwestheim): Das Brukenthalmuseum zwischen Universal und National

11.15 Uhr: Dr. Virgil Nițulescu (Ministerium für Kultur, Rumänien): Das offizielle nationale Museumskonzept im heutigen Rumänien

12.00 Uhr: Besichtigung Palais Brukenthal

14.00 Uhr: Mittagspause

15.30 Uhr: Dr. Dana Hrib (stellv. Direktorin Brukenthalmuseum): 200 Jahre Geschichte, 10 Jahre Markenpräsenz

16.15 Uhr: Dr. Holger Jacob-Friesen (Leiter der Abteilung Wissenschaft, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe): Samuel von Brukenthals Gemäldesammlung im europäischen Kontext

17.00 Uhr: Kaffeepause

17.15 Uhr: Prof. univ. Dr. Sergiu Nistor (Berater des Staatspräsidenten Rumäniens; Professor für Architekturgeschichte und Denkmalpflege, Bukarest): Mehrheit und Minderheit: Wem gehört das Kulturerbe? Ein Überblick über die Museen in Rumänien

18.00 Uhr: Prof. Dr. Erika Schneider (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Geographie und Geoökologie): Samuel von Brukenthal als Förderer der Naturwissenschaften in Siebenbürgen

20.00 Uhr: Abendessen (fakultativ)



Samstag, 7. Oktober

10.00 Uhr: Dr. Markus Lörz (Leitender Kurator, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim): Das Museum als öffentliche Bildungseinrichtung. Die Stiftung Samuel von Brukenthals und die Geschichte der Museumspädagogik in Europa zwischen Bildungsideal und Sendungsbewusstsein

10.45 Uhr: Prof. univ. Dr. Ioan Opriș: Grundsätzliche Themeninhalte und Hauptrichtungen in der Museografie Rumäniens im 20. und 21. Jahrhundert

11.30 Uhr: Prof. Dr. Reinhard Johler (Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft und Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Universität Tübingen): Ethnographische Museen ein ostmittel-europäischer Museumstyp? Zur Geschichte und Gegenwart volkskundlicher Museen

12.15 Uhr: Prof. i. R. Dr. Konrad Vanja (ehem. Direktor des Museums Europäischer Kulturen – SMB, Berlin): Nationale Sammlungen, internationale Vernetzung. Wege nach Europa. Das Beispiel des Museums Europäischer Kulturen Berlin

13.00 Uhr: Dr. Matthias Henkel (Embassy of Culture; Zentrum für Audience Development (ZAD) am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Freien Universität Berlin): Zwischen Dokumentation, Interpretation und (Re-)Präsentation. Das Museum als politischer Ort.

13.45 Uhr: Mittagspause

15.15 Uhr: Monica Vlaicu M. A. (Friedrich Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien): Das Teutsch-Haus – Ort der Begegnung, des Bewahrens und Erinnerns nach der Aussiedelung der Siebenbürger Sachsen.

16.00 Uhr: Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu (Generaldirektor des Historischen Nationalmuseums Rumäniens/MNIR, Bukarest; Präsident der nationalen Kommission für Museen und Sammlungen Rumäniens)

16.45 Uhr: Heidrun König (Museumsleiterin des Landeskirchlichen Museums, Hermannstadt): Sakrale Kunst im Museum. Beispiel Schönberger Astkreuz.

17.30 Uhr: Abschlussdiskussion

18.00 Uhr: Stadtführung Hermannstadt

20.00 Uhr: Abendessen (fakultativ)



Sonntag, 8. Oktober

10.00 Uhr: Studienexkursion, Avrig/Freck (fakultativ)



Konferenzsprachen sind Rumänisch und Deutsch mit Simultanübersetzung.

Tagungsort: Muzeul Naţional Brukenthal, Casa Albastră, Piaţa Mare 4-5, 550163 Sibiu/Hermannstadt, Rumänien

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Ort: Brukenthalmuseum, Hermannstadt

Veranstalter: Siebenbürgisches Museum Gundelsheim, Brukenthalmuseum

