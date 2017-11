18.11.2017 19:30 Uhr

Bayern

Zum Kathreinenball lädt die Kreisgruppe für Samstag, den20.00 Uhr, in das Bürgerhaus mit dem Gasthof „Zur Sonne“, Jahnweg 11, in Mammendorf ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei Musik der „Highlife-Band“ kommt sicher gute Stimmung auf – es kann bis spät in die Nacht getanzt werden. Für Speis und Trank sorgt der Gastwirt. Wir freuen uns auf viele Besucher und einen gelungenen Ball.

Horst Schuster