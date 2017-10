Kathreinenball in Nürnberg

04.11.2017 19:00 Uhr

Am 4. November lädt die Alzner Tanzgruppe herzlich ein zum Kathreinenball in der Eventhalle Gartenstadt, Buchenschlag 1, in Nürnberg. Für stimmungsvolle Musik sorgen „Andreas Hammerschmidt und die Schlagerbengel“. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Karten sind erhältlich bei Annemone und Oskar, Telefon: (0 91 02) 4 81 06 34 oder aber: (01 72) 8 18 93 28, und bei Familie Stamp, Telefon: (09 11) 3 15 04 40.

Ort: Eventhalle Gartenstadt, Buchenschlag 1, Nürnberg

Veranstalter: Kreisverband Nürnberg

