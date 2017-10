Kreisgruppe Traunreut: Theater und Musik zum Lutherjubiläum

30.10.2017 18:00 Uhr

Bayern

Luther ist in aller Munde. Ein einfacher Mönch hat vor 500 Jahren mit seinem Mut und seiner Liebe zur Wahrheit Deutschland, Europa und die Welt nachhaltig verändert. Auch wir, die Siebenbürger Sachsen, haben uns in der neuen Heimat verändert. Mit dem von Martin Luther verfassten Choral „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen“ wollen wir die Verbundenheit mit der Traunreuter Paulusgemeinde zum Ausdruck bringen und uns zugleich an die majestätischen Kirchenburgen der alten Heimat erinnern. Amum 18.00 Uhr setzten Kinder und Jugendliche mit dem Theaterstück „Reformation in mir“ die Reformationsgeschichte in der evangelischen Pauluskirche Traunreut in Szene. In der Handlung werden einige wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken Martin Luthers dargestellt. Moderne Medien sowie passende Musikstücke sollen die Emotionen der lutherischen Zeit betonen und den Zuschauer berühren. Sie sind herzlich eingeladen das Refor- mationsjubiläum mit uns zu feiern.

Anni Filff