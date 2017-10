Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen: Dirndlball

21.10.2017 18:00 Uhr

Baden-Württemberg

Zum Dirndlball lädt die Kreisgruppe für denin die Egerthalle, Großbettlinger Straße 21, in Nürtingen-Raidwangen ein. In der stimmungsvoll geschmückten Halle spielt für Sie ab 19.00 Uhr die beliebte „Feeling-Band“ zum Tanz. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Eintritt zwölf Euro. Für das leibliche Wohl sorgt das Gasthaus Klingler. Getränke aller Art gibt es an unserer Bar. Ob mit oder ohne Dirndl, es sind alle ganz herzlich willkommen. Kontakt: H. Staedel, Telefon: (01 73) 6 42 89 08, Hermine Bertleff, Telefon: (01 63) 6 48 94 20.

Der Vorstand