Festakt zum Patenschaftsjubiläum im Landtag NRW

10.11.2017 17:30 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Amfindet im Plenarsaal des Landtags Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf aus Anlass der 60-jährigen Patenschaft des Landes NRW für den landsmannschaftlichen Verband der Siebenbürger Sachsen ein Festakt statt. An deren Übernahme am 7. Januar 1957 und an die erfolgreiche Entwicklung erinnert Ministerpräsident Armin Laschet, MdL, in seiner Festrede.Zu dem musikalisch umrahmten Festakt mit Gruß- und Dankesworten lädt der Landtag im Namen von Landtagspräsident André Kuper, MdL, ein. Daher können nur angemeldete Personen am Festakt und an dem anschließenden Empfang teilnehmen. Allerdings kann jeder dem musikalischen Auftakt mit den Vereinigten „Siebenbürger Blaskapellen Nordrhein-Westfalen“ beiwohnen. Er findet vor dem Landtag statt, von 17.30-18.00 Uhr.Ausführlichere Informationen folgen.

H-W