In Potsdam: Filmpremiere Kronstadt

19.10.2017 19:00 Uhr

Berlin/Neue Bundesländer

Zur Premiere der Filmreportage „Kronstadt, Brașov, Brassó, Rumänien“ am 19. Oktober um 19.00 Uhr laden das Deutsche Kulturforum östliches Europa und das Babelsberger Filmgymnasium ins Kino im MedienCampus Babelsberg, Großbeerenstraße 189, 14482 Potsdam, ein. Im Sommer verbrachten Maximilian Bosch und Nils Wiedau, Schüler des Babelsberger Filmgymnasiums, gemeinsam mit Filmlehrer Thomas Bühring und Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin im Deutschen Kulturforum östliches Europa, vier Tage in Kronstadt. Mit der Schriftstellerin Paula Schneider, die von Mai bis Anfang Oktober dort als Stadtschreiberin lebte, drehten sie eine Filmreportage über die Stadt unter der Zinne, die nun im Beisein der Protagonistin, die aus ihren Texten lesen wird, Premiere feiert. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis zum 18. Oktober wird gebeten per E-Mail: kino[ät]mediencampus-babelsberg.de oder telefonisch: (03 31) 2 00 98-0.

Ort: Kino im MedienCampus Babelsberg, Großbeerenstraße 189, 14482 Potsdam

Veranstalter: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Babelsberger Filmgymnasium

Schlagwörter: Filmpremiere, Kronstadt