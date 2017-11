18.11.2017 19:00 Uhr

Bayern

Am Samstag, dem 18. November, findet im Gasthaus Höhensteiger in Westerndorf St. Peter, Westerndorfer Straße 101, in Rosenheim unser traditioneller Kathreinenball statt. Saaleinlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Alle Landsleute und Freunde von nah und fern sind herzlich eingeladen.

Ort: Gasthaus Höhensteiger, Westerndorfer Straße 101, Rosenheim

Veranstalter: Kreisgruppe Rosenheim

Schlagwörter: Kathreinenball