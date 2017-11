Kathreinenball in Gersthofen

11.11.2017

Bayern

Am Samstag, demfindet der Kathreinenball der Kreisgruppe in der TSV-Halle, Sportallee 12 (neben der Gerfriedswelle), 86368 Gersthofen, statt. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Die „Franz-Schneider-Band“ wird bis in die frühen Morgenstunden zum Tanz aufspielen. Auch die Tanzgruppen der Kreisgruppe Augsburg werden die Gäste erfreuen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, für Verbandsmitglieder (mit Mitgliedsausweis) zehn Euro, für SJD-Mitglieder acht Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren fünf Euro. Kartenvorverkauf: Freitag, 3., und Dienstag, 7. November, jeweils 18.00 Uhr, im Haus der Begegnung, Blücherstraße 89, 86165 Augsburg. Wir freuen uns auf viele Gäste.

Annemarie Klein