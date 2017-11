IKGS-Direktor im Erzählcafé

21.11.2017 15:00 Uhr

Bayern

Am 21. November um 15.00 Uhr ist Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS), zu Gast im HDO-Erzählcafé. In der Gaststätte des Hauses des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, plaudert der Historiker, der seit Juli 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit Oktober 2015 als Direktor am IKGS arbeitet, mit der Gastgeberin Dr. Renate von Walter. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kaffee und ein Stück Kuchen sind frei.

Ort: Haus des Deutschen Ostens, München

Veranstalter: HDO München

Schlagwörter: Erzählcafe