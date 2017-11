TV-Tipp | Echt: Einsam im Wolfsrevier

14.11.2017 21:15 - 21:45 Uhr

Deutschland

MDR Fernsehen, Dienstag, 14. November, 21:15 bis 21:45

Echt

Einsam im Wolfsrevier

Immer wieder flammt die Diskussion um den Wolf auf. Wie viele der grauen Räuber werden es noch? Wird ein Waldspaziergang jetzt ein Risiko? Sind die Kinder in Gefahr? Ein erstes Rudel zeigt neuerdings keine Scheu mehr vor dem Menschen. Müssen diese Wölfe nun bejagt werden?

ECHT-Moderator Sven Voss fragt: Wölfe neben Schäfern - Kann das gehen? Deshalb ist ECHT nach Rumänien gereist. Hier weiden etwa 200.000 Schafe in Nachbarschaft mit 3000 Wölfen und 5000 Bären. Wenn die Schäfer hier im Frühjahr mit den Tieren auf die Weiden ziehen, bleiben sie bei den Herden. Außerdem sind Herdenschutzhunde im Einsatz. Die Zahl der Risse durch Wölfe und Bären hält sich so in Grenzen, berichten uns Schäfer. Sie mögen die gefährlichen Räuber nicht, haben aber gelernt mit ihnen zu leben.

ECHT trifft Christoph Promberger in Rumänien. Der anerkannte Wolfsexperte sammelt hier seit Jahren Fakten zur Gefährdung durch diese Raubtiere.

Veranstalter: MDR

Schlagwörter: TV, Medien