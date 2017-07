Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



gerri Erstellt am 10.07.2016, 17:44 Uhr

@ Bin mir fast sicher,die Portugiesen halten sich nicht am Wort,zu verlieren....



Harald815 Erstellt am 10.07.2016, 18:20 Uhr und am 10.07.2016, 18:21 Uhr geändert.

Wollen wir nicht VOR DEM SPIEL(!) den heutigen Schiedsrichter beurteilen? Wen wird er, und warum, bevorteilen, denn mit rechten Dingen wird es sicher nicht zugehen.

Und findet der erwartete Anschlag im Stadion oder danach stattfinden? Es wäre schon gut wenn man vorher seine Ansichten preisgibt.

Ich glaube der Schiedsrichter wird (ziemlich) gerecht pfeifen und dass es nach 90 Minuten unentschieden stehen wird. Am Ende, nach 69 (in Frankreich eine wichtige Zahl) Elfmeterschüssen, wird Frankreich Sieger sein.





Hatzfelder Erstellt am 10.07.2016, 18:54 Uhr

Ich bin eigentlich sehr erstaunt, dass es sich hierbei um eine Fußball- und nicht um eine Rugby-EM gehandelt hat, bei der Anzahl an nicht geahndeten "Körpereinsätzen"!



Harald815 Erstellt am 10.07.2016, 23:42 Uhr

Weltmeister ist vor allem der Tormann der Portugiesen. Es gewinnt also nicht nur der der Tore schießt, sondern auch der der alle verhindert.

Am 23.06.2016, 17:28 Uhr schrieb ich auch:

Die Portugiesen sind mit Ach und Krach weitergekommen. Was wird man dazu sagen, wenn sie noch EM werden?

Mit dem heutigen Tipp lag ich im Endeffekt falsch, aber das Unentschieden nach 90 Minuten war doch richtig. Ich glaube, dass wenn es zum Elfmeterschiessen gekommen wäre die Portugiesen ebenfalls gewonnen hätten.





gerri Erstellt am 10.07.2016, 23:51 Uhr

@ Richtig,diesmal waren die Schubser unter sich,überhaupt in der 2. Halbz.Doch die Portugiesen haben es geschafft,verdient, auch ohne Rolando.Das war für sie ein schwerer Schlag,der Mut war dahinn.Das ist ein richtiger Sieg!



Harald815 Erstellt am 11.07.2016, 21:04 Uhr

Gerri, bist du wirklich der Meinung, dass die Deutschen wesentlich weniger brutal wären als andere Völker? Unser Präsident ist derzeit auf Staatsbesuch in Chile. Dort wird er auch mit den Verbrechen der von Deutschen gegründeten Sekte "Colonia Dignidad" konfrontiert. Es ist nichts typisch deutsches, aber Engel sind wir eben auch nicht. Las das!



Aber zurück zum Fußball. In Deutschland läuft gerade die EM U19. Deutschland hat gegen Italien mit 1:0 verloren (auch ein Handspiel), wobei sie drückend überlegen waren. Österreich, ein echter Außenseiter, hätte beinahe Portugal geschlagen, es endete aber 1:1. Es ist vorerst die Gruppe, so dass noch nichts gewonnen oder verloren ist.





gehage Erstellt am 11.07.2016, 21:38 Uhr und am 11.07.2016, 22:05 Uhr geändert.

es ist schon interessant wie immer wieder, vom gleichen nutzer, verbindungen zu nationen, völker, volksgruppen, sogar rassistische anspielungen und nazigehabe unterstellt/hergestellt werden, obwohl ganz klar ersichtlich ist, dass nicht die abwertung anderer völker oder nationen im allgemeinen, sondern der fussball gemeint war! nur als anmerkung: wir befinden uns im thread EM 2016 und es gIng ums finale zwischen portugal und frankreich. und man bedenke nur, wie ronaldo in der ca. 20 min. "eliminiert" wurde, so ist das viel mehr als nur schubsen (was der zurechtgewiesene nutzer monierte)... und da wird die verbindung mit den verbrechen der "deutschen" in der "colonia dignidad" gemacht! zum kotzen...



wie sagte mal hier ein nutzer? grunz nur weiter zwefell, grunz nur weiter. er kann es einfach nicht lassen...



nichts für ungut...



gehage Erstellt am 11.07.2016, 21:52 Uhr und am 11.07.2016, 21:55 Uhr geändert.

Es gewinnt also nicht nur der der Tore schießt...



doch! soweit ich mich erinnern kann, hat portugal (denn auf das spiel bezogst du dich) 1 tor geschossen und frankreich keins. und soweit im FS berichtet wurde hat portugal gewonnen und ist dadurch europameister geworden. sollte ich mich irren, bitte korrigieren...



nichts für ungut...



Harald815 Erstellt am 11.07.2016, 22:15 Uhr



gehage Erstellt am 11.07.2016, 22:33 Uhr und am 11.07.2016, 22:38 Uhr geändert.





:*)





so (:-) oder doch eher so {:-) ?





Harald815 Erstellt am 14.07.2016, 23:38 Uhr

In Deutschland läuft gerade die EM U19. Deutschland hat gegen Italien mit 1:0 verloren (auch ein Handspiel), wobei sie drückend überlegen waren. Österreich, ein echter Außenseiter, hätte beinahe Portugal geschlagen, es endete aber 1:1. Es ist vorerst die Gruppe, so dass noch nichts gewonnen oder verloren ist.

Aber wenn man auch gegen Portugal (3:4) verliert, dann ist alles verloren. Nun wird wohl auch gegen Österreich verloren werden, mit mindestens 2 Toren Unterschied, wir sind ja gute Nachbarn.



gehage Erstellt am 02.07.2017, 22:41 Uhr