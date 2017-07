Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



bankban Erstellt am 08.11.2012, 06:54 Uhr

Es gibt einen bekannten Witz über einen Autofahrer, der im Radio eine Geisterfahrerwarnung hört: „Vorsicht! Auf der Autobahn kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen!“, und zu sich sagt: „Was? Einer? Hunderte!“.



Meint der Polizist: "Sie sind ein Geisterfahrer, Sie fahren in die falsche Richtung!" Darauf Kunibert gelassen: "Was heisst hier falsche Richtung? Sie wissen doch gar nicht wohin ich will...!"





Ein Polizist erwischt eine Blondine als Geisterfahrerin auf der Autobahn. "Wußten Sie nicht, wohin Sie fuhren?" "Nein, aber wohin es auch ging, es muß scheußlich gewesen sein, weil die anderen alle wieder zurückfuhren!"





Haiduc Erstellt am 20.02.2013, 17:21 Uhr

"Heute muß mein Glückstag sein:

Ich habe ein Hufeisen in meiner Lasagne gefunden."



seberg Erstellt am 20.02.2013, 17:28 Uhr



TAFKA"P_C" Erstellt am 20.02.2013, 18:31 Uhr

Freut euch, es könnte schlimmer sein.



Als der BSE-Skandal auftrat, unterhielten sich zwei Bauern auf der Grünen Woche in Berlin. Der eine Deutscher und der andere Schweizer. Der Schweizer schwärmte von der Viehzucht in seinem Land und geißelte die Zustände in Deutschland, weil nur so habe sich das BSE verbreiten können. Am Stand holten sich beide dann eine Schweizer Rossbratwurst und der Deutsche biss herzhaft hinein und unter Schmerzen, zog er sich eine Mutter aus dem Mund. Auf die Frage, wie der Schweizer nun das erklären könnte, antwortete der, "Ich habe immer schon gesagt, der Traktor ersetzt immer mehr das Pferd."



gerri Erstellt am 20.02.2013, 18:52 Uhr und am 20.02.2013, 18:54 Uhr geändert.

Wieso sprichst du mit deiner Lasagne? -Ich bin Pferdeflüsterer.



Veganerlasagne= statt mit Fleisch mit Pferdeäpfeln.



Keine Ahnung warum sich Alle wegen dem Pferdefleisch so aufregen. Schlimm wäre wenn Tofu drinn wär.



Klassischer Pferdewitz: Kommt eine Lasagne in eine Bar...



Wie nennt man angebrannte Lasagne? Black Beauty.



Ein guter Freund ist jemand mit dem man Lasagne stehlen kann.



Meine Lasagne hat bei Olympia 2008 Silber in der Dresur geholt.



Schimmel in der Lasagne ist kein zeichen für mangelnde Frische.



Mc Donalds sattelt um: demnächst gibt es den McFury.



Woran erkennt man Pferdelasagne? Der Nährwert wird nicht in kcal sonder in PS angegeben....













Struwwelpeter Erstellt am 27.03.2013, 19:29 Uhr

"Du siehst aber schlecht aus Peter, warst du mal beim Arzt?"



"Ja, gestern, ich leide an Organverschiebung!"



"Was ist das denn für eine Krankheit? Noch nie gehört!" -



"Ganz einfach, Leber am A....!"







Jenö Erstellt am 27.11.2013, 17:19 Uhr

Geht die Oma mit der Gehilfe mit Navigationssystem,

irgendwann kommt sie zum Friedhof, plötzlich sagt das Navigationssystem: "Sie haben Ihr Ziel erreicht!"



Rebhuhn Erstellt am 25.12.2013, 21:44 Uhr

Ein Ehepaar geht spazieren und ein Gewitter zieht auf. Ein Blitz schlägt in der Nähe ein.

Ehemann: Na!

Sie gehen weiter. Ein nächster Blitz schlägt noch näher ein.

Ehemann: Na, Na !

Nach einer Weile blitzt es noch einmal.

Ehemann: Na, endlich.



brophis Erstellt am 12.03.2016, 07:35 Uhr und am 12.03.2016, 07:59 Uhr geändert.

Un ardelean şi un matematician în tren. După un timp trec pe lângă o stână.

Ardeleanul 1,2,3,4,5 ... 425 de oi.

Se uită şi matematicianul, scoate un pix şi o foaie, calculează... nimic.

După o oră mai trec pe lângă o stână.

Ardeleanul 1,2,3,4,5,6 ... 281 de oi.

Matematicianul scoate notebook-ul, calculează, mathcad, alea alea, nimic.

După încă câteva ore trec pe lângă altă stână.

Ardeleanul: 1,2,3,4,5 ... 892 de oi.

Matematicianul scoate mobilul, sună un prieten, se conectează la internet caută, dă mail-uri, nimic.



- Domnule, nu vă supăraţi, dar eu sunt matematician, membru al Academiei, cu diplome multe, comunicări etc. şi nu am putut număra. Cum faceţi?

- No, d-apăi simplu domnul meu, numeri picioarele şi împărţi la patru...



(online aus Tribuna Sibiului Wochenendausgabe 12.03.2016)



gerri Erstellt am 22.10.2016, 20:21 Uhr

@ Frauen tun für Ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängniss käme.



(von Unbekannt)



Waldler Erstellt am 29.10.2016, 06:25 Uhr

Prima! Nur so weiter! Denn Lachen ist gesund!



