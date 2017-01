Adventsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg

Am 10. Dezember 2016 konnte Michael Reisenauer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, zahlreiche Landsleute, Freunde und Bekannte zur traditionellen Vorweihnachtsfeier in der Maintalhalle in Mainaschaff begrüßen. Die Kinder, unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Ann Christin Fleps, Kimberly und Jennifer Gottschling und Nina Juchum, stimmten die Gäste mit ihren Gedichten, musikalischen Darbietungen und einem Krippenspiel auf Weihnachten ein. Die musikalische Umrahmung gestalteten der Chor „Siebenbürgische Harmonie“ unter der Leitung von Johanna Wädt sowie Christa Zank an der Orgel. Alle anwesenden Kinder freuten sich über den Besuch des Nikolaus und nahmen mit strahlenden Augen kleine Päckchen entgegen. Bei Kaffee und Kuchen ließ man den besinnlichen Nachmittag gemütlich ausklingen.

Fotos: Ines Fucker und Werner Franz