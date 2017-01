9. Internetseminar in Bad Kissingen

Der 9. Workshop für Internetnutzer, Internetreferenten und Seitenbetreiber setzte sich unter dem Titel „Ehrenamt 2.0 – freiwilliges Engagement im Internetzeitalter“ mit dem „digitalen Ehrenamt“ auseinander. Das Seminar fand am zweiten Adventswochenende in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt und wurde von der Akademie Mitteleuropa e.V. und dem Online-Referat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen veranstaltet. Links zu weiteren Informationen, Fotos und Berichterstattung in der SbZ-Online >> Arbeitskreis Internet #7b

Fotos: Günther Melzer