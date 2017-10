Siebenbürger Sachsen beim Festumzug zum Cannstatter Wasen

Prächtig dekorierte Brauereigespanne, bunte Trachten- und Kulturgruppen, Bürgerwehren und Musikkapellen beteiligten sich am Festumzug zum 172. Cannstatter Volksfest. Mit dabei waren auch die Siebenbürger Sachsen. Aus einem großen Bewerberkreis hatte das Organisationsteam des Cannstatter Volksfestvereins zum wiederholten Male die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen ausgewählt und eingeladen, den Festumzug am Sonntag, den 24. September, zu bereichern. Unterstützt wurden die Böblinger von Musikkollegen aus Stuttgart und Augsburg. Begleitet wurden die Musikanten (Dirigent: Dieter Tartler) von Trachtenträgern aus den Kreisgruppen Heilbronn und Metzingen-Reutlingen-Tübingen. Die Teilnahme der siebenbürgisch-sächsischen Gruppe – 80 Personen, darunter Kinder und viele Jugendliche – erfolgte im Block mit dem Motto „Trachtenhochzeiten“. Dabei zeigte die Kreisgruppe Heilbronn acht Brautpaare in aufwändig handgearbeiteten Trachten aus den sieben siebenbürgisch-sächsischen Trachtenlandschaften, die jeweils von einem verheirateten Paar begleitet wurden. Vertreten waren die Gemeinden Michelsberg und Stolzenburg aus der Hermannstädter Gegend, Hamlesch aus dem Unterwald, Mergeln aus dem Harbachtal, Deutsch-Weißkirch aus dem Repser Ländchen, Zendersch aus dem Weinland, Bistritz und Deutsch-Zepling aus Nordsiebenbürgen sowie Heldsdorf und Wolkendorf aus dem Burzenland.

