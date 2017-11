Tagung des HOG-Verbands in Bad Kissingen

Der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. hat am 28. Oktober 2017 in Bad Kissingen einen Führungswechsel vollzogen. Trotz einer sehr erfolgreichen Amtszeit, deren Höhepunkt die Ausrichtung des Sachsentreffens vom 4.-6. August 2017 in Hermannstadt war, stellte sich der Vorsitzende Hans Gärtner nicht mehr zu Wahl – ausschlaggebend waren berufliche Gründe. Erstmals in der 20-jährigen Geschichte steht eine Frau an der Spitze des HOG-Verbands. Neue Vorsitzende ist Ilse Welther (Felmern), die bisherige Geschäftsführerin des HOG-Verbands. Neu im Amt sind die stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Horst Müller (Kronstadt) und Hans-Georg Richter (Agnetheln), die Geschäftsführerin Sunnhild Walzer (Bulkesch) und Schriftführerin Gretel Theil (Kleinschenk), siehe Bild Nr. 44. Gehaltvolle Vorträge steuerten im Rahmen der Tagung „Brücken in die Zukunft. Die Zusammenarbeit von Institutionen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit Partnern in Rumänien“, die vom 27. bis 29. Oktober 2017 in der Bildungs- und Tagungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen stattfand, Jutta Tonsch, Manuel Stübecke, Dr. Daniel Zikeli, Horst Göbbel, Hans Gärtner, Heinz Hermann und Manfred Schuller bei.

Fotos: Petra Reiner, Siegbert Bruss