Kreisgruppe Freiburg feiert 50-jähriges Bestehen

Am 8. Oktober 2017 fanden sich ungefähr 140 Mitglieder und geladene Gäste der Kreisgruppe Freiburg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in der Zachäusgemeinde Freiburg-Landwasser zu einem besonderen Geburtstagsfest mit einigen Überraschungen ein, wie z. B. dem neugegründeten Projektchor. Die Sängerinnen und Sänger haben mit Renate Fervers ein präsentables Repertoire sächsischer Lieder einstudiert und traten in der Tracht der ehemaligen Tanzgruppe auf. Sigrid Zacharias, ehemals Schauspielerin des Hermannstädter Staatstheaters, trug gekonnt Adolf Meschendörfers „Siebenbürgischer Elegie” vor. Nikolaus von Gayling-Westphal, Stadtrat, betonte in seiner Ansprache seine Verbundenheit mit uns Siebenbürgern und die Wertschätzung, die uns seitens der Stadt Freiburg entgegengebracht wird.

Die „Chronik der Ereignisse“ der letzten 50 Jahre präsentierte Manfred Huber, Historiker und ehemaliger langjähriger Vorstandsvorsitzender der Kreisgruppe Freiburg, anhand vieler Fotos und eines umfangreichen Beitrags. Zum Thema "Traditionspflege als Identitätsstiftung“ referierte Karin Servatius-Speck, ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. In der Freiburger Kreisgruppe war sie über viele Jahre Kulturreferentin, danach vier Jahre Vorsitzende.

Das Schauspielerehepaar Lisbeth Felder und Karl-Heinz Maurer bereitete ein Quiz vor, bei dem das Wissen des Publikums um geschichtliche, sozialpolitische Daten, Zahlen, Ereignisse rund um Siebenbürgen auf die Probe gestellt wurde. Zum Abschluss des festlichen Teils sang der Projektchor zusammen mit der Festgesellschaft das Siebenbürgenlied und die Europahymne. Durch das Programm führte Sigrun Kelp, Vorsitzende der Kreisgruppe Freiburg.

Fotos: Harald Ziegler, Horst David