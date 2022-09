Landesgruppe Nordrhein-Westfalen feierte 70-jähriges Jubiläum in Schwerte

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. feierte ihr 70-jähriges Jubiläum pandemiebedingt ein Jahr mit Verspätung. Am 3. September 2022 trafen sich zahlreiche Landsleute aus allen Teilen des Rheinlandes und Westfalens im Freischütz in Schwerte in unmittelbarer Nähe von Dortmund. Im Festakt sprachen der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni, der Beauftragte der Landesregierung von NRW für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, Heiko Hendriks, und die stellvertretende Bundesvorsitzende Ingwelde Juchum. Gestaltet wurden der Festakt und das anschließende kulturelles Programm von den Chören aus Dortmund, Drabenderhöhe und Wuppertal, den Tanzgruppen aus Dortmund, Herten, Köln, Wiehl-Bielstein und Wuppertal sowie der Vereinigten Siebenbürger Blaskapelle NRW, bestehend aus Musikerinnen und Musikern aus Drabenderhöhe, Gummersbach, Herten, Overath und Setterich. Das Fest wurde bei bester Stimmung, Gesang und Tanz mit der Musikband "Schlager-Taxi" abgerundet. Allen Mitwirkenden im kulturellen und organisatorischen Bereich sei für ihren Einsatz herzlich gedankt.

Fotos: Brian Tittes, Heike Mai-Lehni, Andrea Schott, Rainer Lehni