Tagung mit Kreisgruppenvorsitzenden in Gundelsheim

Die Vereinsarbeit in ihrer gesamten Bandbreite war Gegenstand der Tagung des Bundesvorstands mit den Vorsitzenden der Kreisgruppen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland am 4. und 5. November 2017 auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar. Die intensive Arbeitstagung bot den rund 100 Teilnehmern neben informativen Fachreferaten auch interaktive Gruppenarbeit und durchgängig reichlich Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Mit der Wahl des Tagungsortes wollte der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland die Bedeutung von Schloss Horneck als Sitz der zentralen Kultureinrichtungen der Siebenbürger Sachsen nachdrücklich betonen, unterstrich die Bundesvorsitzende Herta Daniel in ihrer Begrüßungsansprache.

Fotos: Hans-Werner Schuster