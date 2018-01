Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg

Am 9. Dezember 2017 konnte Michael Reisenauer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, zahlreiche Landsleute, Freunde und Bekannte zur traditionellen Weihnachtsfeier in der Maintalhalle in Mainaschaff begrüßen. Die Kinder unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Ann Christin Fleps, Kimberly und Jennifer Gottschling und Nina Juchum, stimmten die Gäste mit ihren Darbietungen auf Weihnachten ein. Zu Gehör kamen viele wunderschöne Weihnachtsgedichte, Instrumentalbeiträge, Weihnachtslieder und sogar Tänze, begleitet am Keyboard von Phillip Zank. Bewundernswert, mit wie viel Begeisterung und schauspielerischem Talent die Kinder die Botschaft von der Geburt Jesu lebendig werden ließen. Alle Kinder freuten sich über den Besuch des Nikolaus und nahmen mit strahlenden Augen kleine Päckchen entgegen. Bei Kaffee, siebenbürgischem Kleingebäck, Kuchen und Torten unterhielt man sich in gemütlicher Runde. Der schöne, besinnliche Nachmittag, die Stunden der Begegnung und des Gespräches gingen viel zu schnell zu Ende.

Fotos: Werner Franz