Achte Segelfreizeit der SJD auf dem Ijsselmeer

Vom 20. bis 22. Juli 2018 fand die achte Segelfreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Seit 2004 organisiert Heike Mai-Lehni, ehemalige Landesjugendreferentin der SJD in Nordrhein-Westfalen, alle zwei Jahre dieses Segelwochenende in den Niederlanden auf dem Ijsselmeer. Bereits am Freitagabend versammelten sich alle in Kampen auf dem Schiff „De Hester“ und es gab eine kurze, humorvolle Einweisung vom Skipper über das Verhalten auf dem Schiff. Kurz darauf wurden Akkordeon, Gitarre und Cajon rausgeholt und es wurde musiziert und gesungen. Am Samstagmorgen wurde abgelegt und es ging zunächst auf das vor dem Ijsselmeer liegende Ketelmeer, wo es möglich war zu schwimmen, Kanu oder Bananenboot zu fahren oder auf dem Schiffsdeck in der Sonne zu entspannen. Sonntagmorgen gab es dann genug Wind, so dass man auf das Ijsselmeer segeln konnte, und nach einem kurzen Meeresaufenthalt wurde schon der Rückweg angetreten.

Fotos: Heike Mai-Lehni, Manuel Krafft, Rainer Lehni