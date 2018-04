Fünftes Burzenländer Musikantentreffen

Vom 16. bis 18. März 2018 kamen 321 Musikfreunde zum fünften Burzenländer Musikantentreffen in Friedrichroda im Thüringer Wald zusammen. Beim gemeinsamen Auftritt der Vereinigten Burzenländer Blaskapelle boten rund 60 Bläser nicht nur wunderbare Blasmusik, sondern gaben auch ein wunderschönes Bild einer musikalischen Gemeinschaft ab. Wunderschön gespielte Blasmusik erklang auch am Sonntag, dem Abreisetag, bis Mittag. Lesen Sie einen Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 28. März 2018

Fotos: Jürgen Schnabel