Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen“ in Stuttgart

Die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen“ wurde am 8. Mai 2018 im Großen Saal des Stuttgarter Rathauses im Beisein von rund 200 Gästen eröffnet. Initiator und Hauptorganisator war die Landesgruppe Baden-Württemberg unseres Verbandes, der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. In der Bildergalerie hat der Fotograf Jürgen Kotsch die Begrüßung der Ehrengäste, deren Grußworte sowie die Teilnehmer bei der Veranstaltung im Sitzungssaal und bei der Ausstellung dokumentiert. Zu sehen sind die Ehrengäste: Rumäniens Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, der Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, Julian Würtenberger, der Kulturbürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. Fabian Mayer, der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Reinhart Guib, der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Dr. h.c. Frank Otfried July, die Landesvorsitzende des BdV, Iris Ripsam, die Stellvertretenden Bundesvorsitzenden Alfred Mrass und Rainer Lehni, die Musiker des Oboen-Duos Uta und Patrick Birthelmer, mehrere Kreisgruppenvorsitzende aus Baden-Württemberg, Pfarrer, Sozialarbeiter, Trachtenträger, Helfer und viele andere.

Lesen Sie den Bericht über die Ausstellungseröffnung in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 22. Mai 2018

Fotos: Jürgen Kotsch