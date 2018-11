21. Projektseminar der Genealogie der Siebenbürger Sachsen

Vom 12. bis 14. Oktober 2018 fand in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen das 21. Projektseminar der siebenbürgisch-sächsischen Familienforscher statt. Thema der Tagung war die „Genealogische Spurensuche“. Es wurde u.a. gezeigt, wie in der öffentlich zugänglichen Datenbank gezielt nach verschiedenen Ereignissen aus dem Leben unserer Landsleute (Deportation, Kriegsteilnahme, Auswanderung usw.) gesucht werden kann. Weitere Themen waren die finale Aufbereitung der Ortsgenealogien für die öffentliche Präsentation, Erläuterungen zu Primär- und Sekundärquellen für unsere Arbeit u.v.m.

Ein Tagungsbericht erscheint in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 20. November 2018.

Fotos: Martin Buck und Anneliese Vater