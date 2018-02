Großer Siebenbürgerball 2018 in München

Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Landesgruppe Bayern und der Kreisgruppe München fand am 27. Januar 2018 im Hofbräukeller in München statt. Die traditionsreiche Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Die Bundesvorsitzende Herta Daniel und der Vorsitzende der Landesgruppe Bayern, Werner Kloos konnten unter den rund 320 Gästen zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Georg Eisenreich, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Ramona Iulia Chiriac, Generalkonsulin von Rumänien in München, Andreas Huber, österreichischer Honorarkonsul in Hermannstadt, Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael Schmidt Stiftung.



Als besondere Schmankerl des Balls traten Katharina Theil - dreifache Deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanzsport – sowie Musicaldarstellerin Lisa Gärtner auf. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Geretsried bot ein „Gruselmärchen“ als Show-Act.



Die folgende Fotodokumentation wurde Siebenbuerger.de von Foto Richter in Bernau zur Verfügung gestellt. Schon beim Eintreffen der Gäste wurde fleißig fotografiert, damit jeder eine schöne Erinnerung an dieses Ereignis haben konnte. Rund 620 Bilder von Foto Richter sind auf der Webseite fotorichter-bernau.de zu sehen und zu bestellen.



Fotos: Foto Richter, Bernau