Die Festabzeichen der Heimattage der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl seit 1951.

Es fehlen die Abzeichen der Jahre 1952, 1957 und 1971.

1952 fand der Heimattag im September in Rothenburg ob der Tauber statt, 1966 in Wels (Österreich). 2020 und 2021 gab es den Heimattag nur in digitaler Form.