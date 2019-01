25-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Biberach

Ihr 25-jähriges Bestehen feierte die Kreisgruppe Biberach am 3. November 2018 mit einer Theaterpremiere und anschließendem Kathreinenball. Der Kreisgruppenvorsitzende Mathias Henrich erinnerte an die Entstehung der Kreisgruppe. Besondere Ereignisse aus deren Geschichte wurden in Bild, Film und Wort von den Moderatoren Miriam May und Fabian Göddert in Erinnerung gerufen. Für Musik sorgte der Posaunenchor der Kreisgruppe. Die drei Tanzgruppen der Kreisgruppe unter der Leitung von Astrid Göddert, Carina Ludwig und Anna-Lena Göddert sowie die Gasttanzgruppe aus Nürnberg führten Volkstänze vor. Das siebenbürgisch-sächsische Theaterstück „Et gieht am det Prinzip“ wurde von der Theatergruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Peter Pitters, der auch als Autor der Stücks zeichnete, uraufgeführt. Zum Schluss wurden 35 ehrenamtliche Helfer für besondere Leistungen geehrt. Beim anschließenden Kathreinenball sorgte die Musikband „Highlife“ für sehr gute Stimmung.

Fotos: Jürgen Kotsch