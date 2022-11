27. Seminar der Genealogen im Heiligenhof

Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen sich die Mitarbeiter des vom Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen (VGSS) betreuten Projektes vom 7. bis 9. Oktober 2022 in Bad Kissingen. Diesmal ging es um die Einbindung von Medien in die Genealogie-Datenbank. Einen Bericht können Sie in der Siebenbürgischen Zeitung vom 31. Oktober 2022 und in der SbZ Online lesen.



Die Aufnahmen dieses Fotoalbums wurden von Martin Buck, Heiko Hadeler und Anneliese Vater während des Seminars gemacht.