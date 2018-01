Neujahrsempfang auf Schloss Horneck

Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. und das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. haben am 13. Januar in Kooperation mit dem Siebenbürgischen Museum und dem Siebenbürgen-Institut zum traditionellen, mittlerweile 19. Neujahrsempfang in den Johannes-Honterus-Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim eingeladen. Dr. Harald Roth, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats, begrüßte Gäste von nah und fern.

Das Festprogramm gestalteten Polina Jakovleva, Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, sowie Luka Bilbija und Stylianos Topalidis, Schüler des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums (Musikgymnasiums) in Stuttgart, mit. Mehr dazu im SbZ-Artikel "Festliche Stimmung auf Schloss Horneck"

Fotos: Anneliese Vater