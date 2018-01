Neujahrsempfang auf Schloss Horneck

Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. und das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. haben am 13. Januar in Kooperation mit dem Siebenbürgischen Museum und dem Siebenbürgen-Institut zum traditionellen, mittlerweile 19. Neujahrsempfang in den Johannes-Honterus-Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim eingeladen. Dr. Harald Roth, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats, begrüßte die Gäste von nah und fern, darunter Alexander Throm, MdB, Abgeordneter aus dem Wahlkreis Heilbronn, Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz, Silvia Beckmann, Leiterin des Pflegestifts Gundelsheim der „Dienste für Menschen“, Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Hon-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Trägervereins des Siebenbürgischen Museums, Dr. Hatto Scheiner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bibliothek, Dr. Wolfgang Bonfert, Ehrenvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen, Dr. Christoph Machat, Ehrenvorsitzenden des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats, Ilse Welther, Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, Reinhold Sauer, Vorsitzender der Carl Wolff Gesellschaft, Michael Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes, Dr. Dr. Gerald Volkmer, stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, sowie die Schriftstellerin Iris Wolff, die zur Lesung eingeladen war.

Das Festprogramm gestalteten Polina Jakovelka, Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, und zwei junge Solisten, Schüler der Musikschule Stuttgart, mit.

Fotos: Jutta Fabritius