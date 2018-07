Schlossfest in Gundelsheim (Anneliese Vater 1)

Bild Nr. 01-15

Letzte Vorbereitungen werden getätigt, Plakate werden geklebt, Stände bestückt und das Mikrofon wird eingerichtet.



Bild Nr. 16-27

Souverän moderiert Stefanie Fuß die Begrüßung durch Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und die Grußworte der Ehrengäste Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Heike Schokatz, Bürgermeisterin der Stadt Gundelsheim, und Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und schenkt jedem einen Schloss-Glücks-Stein.



Bild Nr. 28-31

Bundesvorsitzende Herta Daniel überreicht den beiden Architekten Hans-Gerog Göbbel und Udo Klamer jeweils eine Urkunde.



Bild Nr. 32-34

Pfarrer Hans Schneider bittet mit dem gemeinsamen „Vater Unser“ um den Segen für die Arbeit, die Menschen, das Schloss und nicht zuletzt für das Fest und den heutigen Tag.



Bild Nr. 35-46

Das Showtanzpaar „Siggi und Alain“ aus Frankreich erfreut die Gäste mehrmals am Tag.



Bild Nr. 47-51

Im Museum beginnen die ersten Führungen des Tages. Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Siebenbürgischen Museums e.V., führt eine Gruppe durch das Museum.



Bild Nr. 52-57

Museumsleiter Dr. Markus Lörz führt eine weitere Gruppe zeitgleich durch die Sonderausstellung „Ein erster Schimmer“.



Bild Nr. 58-61

Weitere Impressionen aus dem Siebenbürgischen Museum.



Bild Nr. 62-72

Die Arbeit des Kinderprogramms und einige der Ergebnisse.



Bild Nr. 73-78

In der Siebenbürgischen Bibliothek, Buchverkauf und Führung.



Bild Nr. 79-93

Führungen und Vorträge im Schloss.



Bild Nr. 94-98

Kaffee und Kuchen gibt es auch auf der Terrasse. Früh morgens haben die herrlichsten Kremschnitten durchs Schloss geduftet.



Bild Nr. 99-104

Die Jugendtanzgruppe Heilbronn zeigt eines aus ihrem Repertoire.



Bild Nr. 105-108

Clown Pimpolino ist mitten unter uns.



Bild Nr. 109-111

Musikalische Unterhaltung mit dem „Karpatenorchester Heilbronn“ und „Jürgen aus Siebenbürgen“



Bild Nr. 112-118

Konzert der Musikgruppe „De Lidertrun“



Bild Nr. 119-140

Vielseitige Stände mit Informationen, Getränken und gutem Essen.



Bild Nr. 141-146

Zuschauer beim Abendprogramm im Burggraben



Bild Nr. 147-175

Ein Feuerspektakel mit „Feuerflug“ aus der Region.



Bild Nr. 176-184

Vom Feuerspektakel eine Zugabe



Bild Nr. 185-188

Musikalischer Ausklang durch die „Blechinstrumente Sachsenheim“



Fotos: Anneliese Vater