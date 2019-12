Landesgruppe Baden-Württemberg feierte 70-jähriges Bestehen in Heilbronn (Fotos: Jürgen Kotsch)

Ihr 70-jähriges Bestehen feierte die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. am 30. November mit einem großen Fest im Kultur- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn. Nach der Begrüßung des Landesvorsitzenden Michael Konnerth, Grußworten der Ehrengäste und der Festansprache des stellvertretenden Landesvorsitzenden Helge Krempels wurde ein Programm, bestehend aus der Brauchtumsveranstaltung „Pfingstbräuche in Siebenbürgen“ sowie aus Beiträgen der vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre, Blaskapellen, Kindertanzgruppen und Tanzgruppen aus Baden-Württemberg, gezeigt.

