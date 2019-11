Sitzung des Bundesvorstandes vor dem Verbandstag in Bad Kissingen

Die letzte Bundesvorstandssitzung unter der Tagesleitung der scheidenden Bundesvorsitzenden Herta Daniel fand am 1. und 2. November 2019 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Im Wesentlichen wurde der Verbandstag vorbereitet, der kurz danach im selben Haus tagte. Beim zweitem großen Sachsentreffen, das im August 2021 in Hermannstadt 2021 geplant ist, erhofft man sich vor allem Impulse seitens der Jugend, sagte Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums.

Fotos: Siegbert Bruss