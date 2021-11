Herbstsitzung des Bundesvorstands in Dinkelsbühl

Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hielt seine Herbstsitzung, im Vorfeld der Tagung mit den Kreisgruppenvorsitzenden, am 5. November 2021 im Kleinen Schrannensaal in Dinkelsbühl ab. Bundesvorsitzender Rainer Lehni begrüßte die Teilnehmer dieser ersten Bundesvorstandssitzung, die nach zwei Online-Sitzungen und eineinhalb Jahren wieder als Präsenzveranstaltung stattfand. Zum ersten Mal dabei waren Radu Nebert, stellvertretender Vorsitzender des Siebenbürgenforums, Helmuth Gaber, neuer Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, und Jennifer Jakobi, stellvertretende Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Fotos: Detlef Schuller