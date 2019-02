Großer Siebenbürgerball 2019 in München

Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Landesgruppe Bayern und der Kreisgruppe München fand am 26. Januar 2019 im Hofbräukeller in München statt. Die traditionsreiche Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Die Bundesvorsitzende Herta Daniel, der stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Bayern, Dr. Andreas Roth, und die Vorsitzende der Kreisgruppe München, Astrid Weber, konnten unter den rund 300 Gästen zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Ramona Iulia Chiriac, Generalkonsulin von Rumänien in München, Rainer Lehni, stellvertretender Bundesvorsitzender, Dr. Axel Froese und Heidrun Negura vom Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. Der Schirmherr des Balls, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, begrüßte die anwesenden Gäste mit einer Videobotschaft, die auf Leinwand projiziert wurde.



Als besondere Schmankerl des Balls traten Zauberer Arkato (Uwe Sperlich, Vorsitzender des Münchner Zauberrings), Sängerin Jacqueline Melzer und der Schließheimer Narrenrat mit Prinzengarde auf.



Die folgende Fotodokumentation wurde Siebenbuerger.de von Foto Richter in Bernau zur Verfügung gestellt. Schon beim Eintreffen der Gäste wurde fleißig fotografiert, damit jeder eine schöne Erinnerung an dieses Ereignis haben konnte. Rund 740 Bilder von Foto Richter sind auf der Webseite fotorichter-bernau.de zu sehen und zu bestellen.



Fotos: Foto Richter, Bernau