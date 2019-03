Urzelntag Sachsenheim mit über 400 Urzeln

Rund 400 gut gelaunte Urzeln wurden am 2. März in Bussen in die einzelnen Ortsteile Sachsenheims gefahren, um den Brauch und die Tradition des Urzelnlaufens vorzustellen. Um 11.30 Uhr kamen die Busse wieder in Sachsenheim an und wurden an verschiedenen Punkten abgesetzt, um dann im Sternmarsch aus allen Himmelsrichtungen zum Bahnhof zu laufen, an dem der Startpunkt für den großen Urzelnumzug mit Brauchtumsvorführungen war.



Die Gäste schauten gespannt auf die Uhr, ein Paukenschlag!, es war 12.00 Uhr und die Urzelparade setzte sich in Bewegung. An der Spitze liefen die Meisterpletscher, gefolgt von der Stadtkapelle Musikverein Sachsenheim e.V., die den im Jahr 2015 ins Leben gerufenen Urzelnnarrenmarsch von Wulf Wager spielte. Dahinter im Spalier die Urzeln, die die Brauchtumsfiguren der verschiedenen Handwerkszünfte wie Schuster-, Schneider-, Kürschner- und Fassbinderzunft begleiteten.



Was dann folgte, lesen Sie in dem Artikel Urzelntag Sachsenheim mit über 400 Urzeln vom 14. März 2019.



Fotos: Jürgen Kotsch