Verbandstag der Siebenbürger Sachsen in Bad Kissingen

Der Verbandstag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. fand am 2. und 3. November in der Bildungs- und Tagungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Rainer Lehni, seit 2003 stellvertretender Bundesvorsitzender, wurde von 90 Prozent der Delegierten zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Seine Amtsvorgängerin Herta Daniel hatte schon im März 2019 angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.



Stellvertretende Bundesvorsitzende sind Ingwelde Juchum, Michael Konnerth, Dr. Andreas Roth und Doris Hutter. Paul Schuster wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Ute Brenndörfer, neue hauptberufliche Geschäftsführerin des Verbandes, nimmt künftig im Ehrenamt auch die Aufgaben der Schriftführerin wahr.



Die Delegierten wählten einstimmig Dr. Bernd Fabritius und Herta Daniel zu Ehrenmitgliedern des Verbandes. Beide sind nun, dank ihrer früheren Ämter als Bundesvorsitzenden, ebenso wie Dr. Wolfgang Bonfert, Ehrenvorsitzende des Verbandes. Die Delegierten verabschiedeten eine Reihe von Satzungsänderungen, um das Regelwerk für die Verbandsarbeit zu optimieren.



Fotos: Siegbert Bruss