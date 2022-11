Die Reise im Juni 2022 führte durch Nord- und Südsiebenbürgen, zu Kirchen und Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen. Rudolf Girst hat dabei Kirchen in gutem Zustand gesehen, manche auch neuerdings renoviert, aber auch Ruinen oder Kirchen, die dem Verfall preisgegeben wurden.



Diese Bildergalerie zeigt Aufnahmen aus 83 Ortschaften, wo Siebenbürger Sachsen leben oder gelebt haben. In 27 Orten wurden mit einer Drohne Fotos aus luftiger Höhe geschossen, die zeigen beeindruckende Bauwerke, die unsere sächsischen Vorfahren uns und den folgenden Generationen hinterlassen haben.



Auf den Landkarten mit den Reiserouten sieht man den jeweiligen Abschnitt, der die danach folgenden Ortschaften zeigt. In den farblich gekennzeichneten Ortschaften wurden Drohnenfotos geschossen.



Fotos: Rudolf Girst



Lesen Sie dazu den Artikel „Rudolf Girsts exzellente Fotos: Von Hermannstadt nach Bistritz und ins Burzenland“, der in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 3. November 2022 veröffentlicht wird.